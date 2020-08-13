Cüneyt Özdemir – Muharrem İnce, CHP’ye Attı, Tuttu, Soru Almadan Kaçtı Gitti?
Muharrem İnce basın toplantısında neler söyledi? CHP’ye attı, tuttu, soru almadan nasıl kaçtı gitti?
AKPli kadınlar Akit’i nasıl yendi? Akit yazarları İstanbul Sözleşmesi tartışmasında neden geri adım attı?
Berat Albayrak’ın dolar çıkışı nasıl yankılandı? Dolardaki artış günlük hayatı nasıl etkiliyor?
Okulların açılması açıklaması kimleri tedirgin etti?
Atatürk’ün yaşasaydı “al bunları… al al al…” diyeceği tipler kimler?
Galata Kulesi’sinin restorasyonunu hangi mimar yapıyor? Tarihi doku nasıl bozuluyor?
Üstsüz kitap okuma modasını başlatan ünlü “stilist” kim?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündem yaratan konuları yorumlamaya devam ediyor.