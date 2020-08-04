Cüneyt Özdemir: Muharrem İnce Yeni Partiyi Ne Zaman Kuruyor?
Muharrem İnce parti kuracak mı, kurarsa hangi şartlar altında kuracak?
Siyasette tekrar aktif olması için öncelikle geçmişe dönük hangi kararlarını gözden geçirmeli?
Figen Merdan’ın hayata dair aforizmaları neden önemli…
Sansürü destekleyen Tuğba Ekinci yeni şarkısının tanıtımını hangi fotoğrafla yaptı?
Murat Övüç’ün kadın haklarını savunması neden ironik?
Çeşme’deki 6 mekana neden 15 gün kapanma cezası verildi? İbrahim Kalın hangi “hikayeleri” anlatmak istiyor?
İstanbul Sözleşmesi’ne dair tartışmaların yankısı sürerken taraflar neler söyledi?
Mustafa Varank’ın elektronik kelepçe açıklaması neden yersiz?
Z kuşağı ne istiyor?
Kürt gençler ne gibi sorunlar yaşıyor?
Geleceğe yönelik hangi düşünceleri öne çıkıyor?
Taksiciler Odası Başkanı hangi çok orijinal fikirle ulaşım sektöründe kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündem yaratan konuları yorumlamaya ve tartışmaya devam ediyor.