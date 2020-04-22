Cüneyt Özdemir : New York Times Türkiye’yi Ne ile Suçluyor?

Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?

New York Times, Türkiye ve özellikle İstanbul hakkında hangi çarpıcı iddiada bulundu?

Doğruluk oranı ne?

Diğer ülkelerdeki oranlar ne kadar doğru?

Dünyanın farklı bölgelerinde hangi ilginç tedbirler uygulanıyor?

Boris Johnson kime “Bir dur ortalık zaten karışık” dedi? Singapur nerede hata yaptı, Hong Kong önlemlerini nasıl uzattı?

Gazeteci Cüneyt Özdemir günbegün yeni gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

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