Cüneyt Özdemir : Salgın Affı Geliyor, Geri sayım Devam Ediyor…
Fahrettin Koca bugün hangi açıklamalarda bulundu?
Yeni af neleri içeriyor? Kimler yararlanabilecek?
Hacı Sabancı nasıl bir akım başlattı?
Cem Boyner hakkındaki iddialara nasıl yanıt verdi?
Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı’na hangi çağrıda bulundu?
Türkiye’de kaç solunum cihazı var?
Hayranları Madonna’ya neden isyan etti?
İmamoğlu’ndan yasak açıklaması geldi. Türkiye ve İtalya karşılaştırması hangi sonucu ortaya koyuyor?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemi yorumlamaya devam ediyor.