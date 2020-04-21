Cüneyt Özdemir : Salgın’da Petrol Fiyatları Neden Çakıldı?
Petrol fiyatlarındaki düşüş ne anlama geliyor, sebebi ne?
Türkiye’nin salgın karnesi diğer ülkelere kıyasla nasıl?
Trump halkı sokaklara çağırdı, Trump yanlıları hangi bölgelerde sokakları doldurdu?
Dünyanın hangi ülkelerinde halk sokağa çıktı, hükümetten ne talep etti?
Şili hangi uygulamayla ülkeyi açmaya çalışıyor?
Hangi ülkelerde ekonomi açıldı?
Gazeteci Cüneyt Özdemir Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestekol