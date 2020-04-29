Cüneyt Özdemir : Salgının İki Kaybedeni Neden Kaftancıoğlu ve Erbaş Olacak?
Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?
Trump uzun basın toplantılarına neden devam ediyor?
Basın toplantıları seçim kampanyalarının bir parçası mı?
Clinton’ın danışmanı Beyaz Saray muhabirlerine hangi öğütleri verdi?
ABD Türkiye’ye nasıl teşekkür etti?
Online toplantılara zorla katılanlar hangi komik çözümü buldu?
Yeni dönemde mağazalar ve şirketler, çalışanlarını ve müşterileri nasıl denetleyecek?
Tüketici alışkanlıkları nasıl evrim geçirdi?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan haberlerini yorumlamaya devam ediyor.
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