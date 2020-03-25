Cüneyt Özdemir : Salgınla Lades ve “Yaşlı Kaçıran” Toplum
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?
Fatih Terim’in tüm uyarılarına rağmen lig iptal edilmedi, Terim’den üzücü haber geldi. Salgın nedeniyle siyaset nasıl evrildi?
Erdoğan’ın ilk online toplantısında hangi başlıklar öne çıktı?
Yaşlılar toplumda nasıl dışlandı, hükümet nasıl önlem aldı?
Hangi müzeler arşivlerini halka açtı?
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenecek mi?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemi günbegün yorumlamaya devam ediyor