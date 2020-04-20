Cüneyt Özdemir : Salgınla Mücadele Dünyadan Alınacak Dersler Neler?
Türkiye’yi ve dünyayı etkileyen salgında son durum ne?
Dünya devi ülkeler, ülkelerini nasıl tekrar açacaklarını kara kara düşünürken Tayvan, İzlanda, Güney Kore ve Almanya’dan almaları gereken 12 ders neler?
Putin ülkenin durumunu doğru okuyamıyor mu?
Orta Doğu’da son durum ne?
Trump, Çin’i nasıl suçladı, Çin’deki yetkililerin cevabı ne oldu?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan başlıklarını günbegün sizler için yorumlamaya devam ediyor.
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