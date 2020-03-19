Cüneyt Özdemir : Test Sayısı Artıyor, Dünya Seferberlikte !
Dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne? Trump basın açıklamasında neler söyledi?
Bugüne kadar kaç test yapıldı?
En çok testi hangi ülke yapıyor? Diyanet hangi önemli talimatı verdi?
Türk Tabipleri Birliği’nden Güle Çınar’a neden destek verdi?
Türkiye’de ligler ertelendi mi? Barodan hangi çağrı yapıldı?
CHP, açıklanan ekonomi paketini yeterli buldu mu?
Hangi sınavlar ertelendi?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemi yorumlamaya devam ediyor.