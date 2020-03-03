Cüneyt Özdemir: Türkiye İdlib’den Nasıl Çıkacak ve Yunanistan Sınırında Vidan Hattı
Mültecilere karşı olmakla ırkçı olmak arasındaki ince çizgi nerede çiziliyor?
Yunanistan-Türkiye sınırındaki verilen rakamlar nasıl belirleniyor?
Sınırı kaç kişi geçti, kaçı nereye geçmeye çalışıyor?
Sıradan ırkçılık ile zevzeklik arasındaki çizginin son kurbanı kim oldu?
Vakit “İdlib’de ne işimiz var” sorusunu değil, “İdlib’den nasıl çıkacağız” sorusunun cevabını arama vakti.
Türkiye kara harekatına başlamak için 5 Mart Erdoğan-Putin görüşmesini mi bekliyor?
Cüneyt Özdemir anlatıyor.