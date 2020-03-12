Cüneyt Özdemir : Türkiye’de Kapıya Dayandı, Küresel Salgında Bugün Ne Yaşandı?
Küresel salgında son durum ne?
Hangi etkinlikler iptal edildi?
Hangi okullar tatil edildi?
Eğitim nasıl devam edecek?
Türkiye ne gibi önlemler aldı?
Bilimsel veriler hangi yaş aralığını uyarıyor?
ABD’de piyasalarda sert düşüşler yaşanırken Trump gerekli önlemleri alıyor mu?
İngiliz Maliye Bakanı hangi önemli açıklamalarda bulundu?
Çeşitli ülkelerde neler yaşanıyor?
Gazeteci Cüneyt Özdemir yaşanan son gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.