Cüneyt Özdemir : Vatandaşı Eve Kapattılar 23 Nisan Töreninde Salgını Nasıl Unuttular?
Dünya özellikle bu dönemde bir liderin yokluğunu derinden hissediyor, hangi ülkeler bu boşluğu dolduruyor?
Madeleine Albright bu eksikliği nasıl yorumluyor?
Almanya’da Merkel halkı temkinli olmaya davet etti, ABD’de Adalet Bakanı temkinleri “saçma buluyorum” dedi.
ABD’de 26.4 milyon kişi işsizlik başvurusuna bulundu, hükümet yeni paket için kolları sıvadı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir Türkiye’den ve dünyadan öne çıkan haberleri aktarmaya devam ediyor
Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestekol