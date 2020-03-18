Cüneyt Özdemir : Virüs Öldürüyor, Ekonomi Süründürüyor ! Yeni Paket Çare Olacak mı?
Dünyayı etkisi altına alan salgında ülke ülke son durum ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı’nda nelere yer verdi?
100 milyar liralık paket ve diğer kararlar halkı tatmin etti mi?
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azap hangi önemli açıklamayı yaptı?
Karantinaya götürülürken otobüsten indirilen yolcuya ilişkin Başsavcılık ne karara vardı?
Hangi tür maskelerin reçetesiz satımı yasaklanıyor?
Salgından etkilenenlerin yüzde kaçı fark etmeden aramızda dolaşıyor?
Gazeteci Cüneyt Özdemir salgın günlerinde yaşanan gelişmeleri günbegün yorumlamaya devam ediyor.