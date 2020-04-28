Cüneyt Özdemir: Yasaklar Devam Edecek Mi, Türkiye Bayramda Normalleşecek mi?
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi alan salgında son durum ne?
Trump önce “kimse beni anlamıyor dedi ardından yaptığı açıklamayı bizzat onayladığını dünyaya duyurdu.
Amerika’da, Maryland eyaletinde belediye başkanı Trump yüzünden ilginç telefonlar almaya başladı.
CBS yaptığı bir araştırmada Amerika’nın kime güvendiğini ortaya koydu.
Clinton’ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü muhabirlere Trump’la baş edebilmeleri için hangi nasihatleri verdi?
Boris Johnson’ın aklı başına geldi, işe döner dönmez ikinci kez zirveyi göremem dedi.
Normalde ülke ülke gezen influencerlar salgından nasıl etkilendi?
İtalya hangi şartlar altında açılma kararı aldı?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan haberlerini aktarmaya ve yorumlamaya devam ediyor.
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