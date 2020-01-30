Cüneyt Özdemir’in Murat Ongun Kompleksi !

Cüneyt Özdemir’de bariz bir Murat Ongun komplesi var.

Cüneyt Özdemir’in Murat Ongun Kompleksi !

Bazı insanlar gerçekten enteresan.

Ne kadar süredir ekranda olsa da, kendilerini gazeteci olarak tanımlasa da, malesef Türkiye’de yetişen gazeteciler kişisel egolarına hep yenik düşüyorlar.

Baştan söyleyeyim Cüneyt Özdemir‘in youtube kanalının devamlı takipçisi değilim.

Youtube’un arada önerdiği Cüneyt Özdemir videolarının bazılarını izliyorum.

İçinde olunca bazı şeyleri göremiyor insan ama dışardan bakınca hele bizim gibi yurtdışında doğup büyümüş biri olarak Cüneyt Özdemi hakkında olumlu olumsuz fikir sahibi olmadan analiz edebildiğinizde hikaye değişiyor.

Şu ana kadar youtube’un önerdiği her video’da Özdemir’in Ongun’a bir laf sokma, ondan bahsetme çabasının anlamsızlığını gördüm.

Murat Ongun’u da duymamış biri olarak, Cüneyt Özdemir sayesinde kim olduğuna google’dan baktım.

Yıllarca üst düzey şirketlerde çalışınca ve insan analiz etmeyi öğrenince, açıkçası bazı insanların çocukça oyunları, hele Türkiye düzeyindeki çocukça meseleleri komik gözüküyor.

Yüzde yüz eminim ve altını çizerek yazıyorum !

Cüneyt Özdemir de Murat Ongun Kompleksi var.

Ortada bir hasetlik, çekemezlik var !

İkisinin ilişkisi nedir, ne derece birbirlerini tanırlar, dostlukları nedir bilmem ama.

Durum bariz ortada.

Birinin başka birinden bahsederki hal ve tavrı o insana farklı gelmiyor olabilir. Hatta normal geliyor gözükebilir kendine.

Ama bizim gibi uzmanlar çok rahat bir şekilde okuyor durumu.

Özdemir aslında farkında olmadan Murat Ongun‘u ezecem derken çok daha öne atıyor.

Cüneyt’in aynı video’daki İmamoğlu’nun yaptığı tatili ele alma biçimine hiç değinmeyeyim.

Acınası bir hali var Cüney Özdemir’in.. Bir insan kendini bu duruma niye sokar ki…

Neyse…

Bu arada Özdemir‘e hakkında bir kaç olumlu notu da buraya düşeyim..

İlk zamanlarda Amerika’ya geldiğininde olayları yorumlaması, Amerika kültürü yaşantısını bilmeden, kendince yorumlamaları çok kötüydü ve gülünçtü.

Anlamadığı şeyleri sanki anlamış gibi anlatıyordu. Türkiye’den takipçilerini kandırıyordu biz buradaki Türklere çok itici ve cahil geliyordu.

Zaman içerisinde Amerika’da vakit geçirince biraz daha ilerlediğini söyleyebilirim ama halen çok eksikleri var.

Amerika’yı Amerika’da yaşayan Türklerden, arkadaşlarından, tanıştıklarından öğrenemezsiniz..

Burada kendiniz yaşayacaksınız, çalışacaksınız, okuyacaksınız, zorlukları çekeceksiniz ve buradaki insanlarla bir sıfatınız olmadan iletişimde olacaksınız. (Gazeteci, Ünlü biri vahabında diyorum)

O zaman gerçekleri görüp, gerçek Amerikan kültürünü anlayabilirsiniz.

Neyse,

Facebook’da mesajlar atmışsın eskisi gibi yazmıyorsun diye, ama iş hayatı bazen vaktit vermiyor.

Kendinize iyi bakın,

Kompleksli insanlardan olmayın..

Sevgiler

Faruk Berksan