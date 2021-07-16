Cuomo Cinsel Taciz İddiaları Hakkında İfade Verecek

Aralarında yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda kadının hakkında cinsel istismarda bulunmakla suçladığı New York Valisi Andrew Cuomo’nun aleyhine açılan soruşturma kapsamında yarın ifade vereceği öne sürüldü.

New York Valisi Cuomo, cinsel istismar iddialarının ardından kariyerinin en büyük sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Cuomo hakkında son altı ay içinde iki farklı soruşturma başlatılmıştı.

Cuomo, Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 54 bin kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta, zor şartlarda aldığı kritik karar ve önlemlerle eyaletin hayata yeniden dönüşünü sağladığı için takdir kazanmıştı. Ancak Vali Cuomo, salgının yoğunlukla yaşandığı dönemde huzurevlerindeki ölümlerle ilgili yanlış bilgi vermekle suçlanmış, eyalet başsavcılığı tarafından hakkında yine soruşturma açılmıştı.

Vali Cuomo’yu Rıza Sarraf davasının savcısı sorgulayacak

New York Valisi Cuomo’yu, bir dönem Rıza Sarraf davasını soruşturan savcı Joon H. Kim sorgulayacak. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’yı görevden almasının ardından Joon H. Kim bu görevi vekaleten yürütmüştü.

Kim, Rıza Sarraf davası soruşturmasını genişleterek sürdürmüş, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın da New York’ta yargılandığı dava ve jürili seri duruşmalar sırasında ABD federal hükümeti adına davanın başsavcılık görevini yürütmüştü.

Savcı Kim, New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James tarafından Cuomo aleyhine başlatılan cinsel istismar soruşturmasının başına atanmıştı.

Vali Cuomo’nun yarın yapılacağı öne sürülen sorgulamasında soruşmada görevli diğer savcı Anne L. Clark’ın da bulunacağı belirtildi.

“Kadınlar hareketlerimi yanlış anladı”

ABD’de Corona virüsü salgının yoğun olarak başladığı ilk eyalet olan New York’ta hastalığa karşı verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çeken Cuomo’nun adı gelecekteki ABD başkanlık seçimleri için de öne çıkmıştı.

New York’taki huzurevlerindeki ölümlerle ilgili kasten yanlış bilgi verdiği ve sekiz ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla, görevden azli için hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan Vali Cuomo’nun ailesine COVID-19 testi önceliği tanıdığı da iddia edilmişti.

Vali Cuomo, aleyhine açılan soruşturmada savcılarla işbirliği yapacağını belirtmiş, kadınlarla art niyeti olmadan kurduğu fiziksel hareket ve yaklaşımlarının yanlış değerlendirildiğini savunmuştu. Vali Cuomo, yarın yapılacağı belirtilen sorgulamayla ilgili basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi