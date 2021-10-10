Çuvalcı general Odierno 67 yaşında kanserden öldü

2003 yılında Kuzey Irak’ta Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi emrini veren ABD’li general Raymond Odierno’nun Cuma günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

Türkiye kamuoyunun gündemine “çuvalcı general” olarak gelen ABD’li general Raymond Odierno’nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

2003 yılında Kuzey Irak’ta Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi emrini veren ABD’li general Raymond Odierno’nun bir süredir kanserle mücadele ettiği ve cuma günü 67 yaşında öldüğü duyuruldu.

BIDEN’DAN TAZİYE MESAJI GELDİ

ABD ordusunun sözcüsü Terence M. Kelly, “Üzülerek, General Raymond T. Odierno’nun 8 Ekim’de öldüğünü doğruluyorum. Generalin ölüm sebebi Covid-19 değildir” açıklamasını yaptı.

2001 ile 2004 yılları arasında Irak Savaşı’nda Dördüncü Mekanize Piyade Tümeni’ni yöneten Odierno hakkında ABD Başkanı Joe Biden, “O bizim ulusumuzu daha iyi, daha güçlü ve daha güvenli hale getirdi” açıklamasını yaptı.

2015 yılında emekliye ayrılan Odierno, Saddam Hüseyin’i yakalamış ve “Bir deliğin dibinde bulundu ve geri saldıramadı. Bir sıçan gibi yakalandı” demişti.

GENELKURMAY BAŞKANI “BEN YAPMADIM” DEMİŞTİ

2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirilmesi ABD ile Türkiye arasında büyük bir gerilim yaratmıştı. O dönemde ABD ordusunun başında General David Petraus bulunurken emri veren kişinin General Odierno olduğu ortaya çıkmıştı.

Petraus, CIA Başkanı olduğu dönemde Türkiye’yi ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında Türk makamlara, “Türkiye’de benim adım Çuvalcı General olarak çıktı. Fakat çuval emrini veren ben değilim General Odierno” demişti.