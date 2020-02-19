Cüzdanı geline harcı cebine

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık İ.S. ile şikayetçi Uzunköprü Belediyesi’nin avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapacağını söyleyen sanık İ.S. Uzunköprü Belediyesi’nde 8 yıldır nikah memuru olarak görev yaptığını ifade etti.

Gittikleri nikah törenlerinde elden para aldıklarını itiraf eden sanık İ.S. belediye veznesine yatırması gerektiği paraları yatırmadığını ve kasasında topladığını söyledi.

“BU İŞLEYİŞ DEVAM EDİYORDU”

Mahkeme başkanının sanığa ‘paraları neden belediye veznesine yatırmadın’ sorusuna ise sanık İ.S. “Daha önceki nikah memurlarında da bu işleyiş devam ediyordu” diyerek savunma yaptı.

Belediyedeki görevinin değişeceğini öğrendiğinde belediyenin veznesine parça parça 72 bin lira ödeme yaptığını söyleyen sanık İ.S. maddi imkansızlıklar içerisinde olan ailelerden nikah parası almadıklarını bu yüzden eksik para göründüğünü öne sürdü.

“Belediye veznesine ödediğim 72 bin lira aile cüzdanlarının tamamını karşılamaktadır” diyerek savunmasına devam eden sanık İ.S. suçunun olmadığını söyledi.

Şikayetçi Uzunköprü Belediyesinin avukatı, sanık İ.S.’ye ‘paraları kasanda topluyorsan neden taksit taksit ödedin toplu halde teslim etmedin’ sorusunu yöneltti.

DAVA ERTELENDİ

Sanık İ.S.’de toplu ödeme yapmaması için dönemin muhasebe müdürü tarafından kendisine talimat verildiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, mahkeme dosyalarının incelenmek üzere ilgili mercilerden talep edilmesine karar vererek, davayı erteledi. (İHA)