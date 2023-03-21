ÇYDD: Depremde kaybolan çocuklar nerede?

ÇYDD Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, deprem bölgesinden pek çok çocuk hakkında kayıp ihbarı olduğunu belirterek, çocukların akıbetini sordu.

“1000’E YAKIN ÇOCUK KAYIP OLDUĞU SÖYLENİYOR”

ÇYDD Eskişehir Şubesi üyeleri, Eskişehir Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi’nde basın açıklaması yaparak, yaşanan 6 Şubat depremlerinde kaybolduğu belirtilen çocukların nerede olduğunu sordu.

Basın açıklamasına katılan ÇYDD üyeleri ellerinde ‘Çocuklar kaybolmasın’, ‘Çocuklar özeldir, dokunmayın’, ‘Biz kaybolduk bizi bulun’, ‘Çocuklarımız nerede?’, ‘Sesimizi duyan yok mu?’ yazılı dövizlerle kayıp çocukların nerede olduğu sorusuna yanıt aradı.

ÇYDD Eskişehir Şubesi Başkanı Sevgi Akmen, depremin yarattığı derin üzüntünün ardından depremde kaybolan çocuklar nedeniyle de ne yazık ki bir kez daha yıkıldıklarını söyledi.

Akmen, “Depremin ilk günlerinden itibaren sahada çalışanlar, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ kurtarılan, sonrasında nerede oldukları anlaşılamayan depremzede çocuk sayısının 1000’e yaklaştığını söylüyor. Üzülerek gözlemliyoruz ki, depremden bu yana geçen 43 günlük sürede böylesine önemli bir konunun üzerinde duran STK’ların ve muhalefet partilerinin yoğun çabalarına karşın kamu yönetimi tarafından ciddi bir yaklaşım sergilenmedi” dedi.

“KURTARILAMAYAN VE KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN ÇOCUKLAR NEREDE?”

Bu süreçte ne yazık ki çocukların kaçırılma ve istismara uğrama riskine karşı devlet tarafından yeterli önlem alınmadığına tanık olduklarını ifade eden Başkan Akmen, şunları söyledi:

“Sağ çıkarıldığı halde resmi kurumlara bildirilmeyen veya kayıtlara geçirilmeyen çocuklarla ilgili çok sayıda iddia olmasına ve suç duyuruları yapılmasına karşın bugüne dek ilgililer tarafından halkımızı ikna edecek açıklamalar yapılmadı. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına soruyoruz; Kurtarılan ve kimliği tespit edilemeyen çocuklar nerede?

Aradan geçen zamana karşın henüz kimliği belirlenememiş olan çocuklarla ilgili kurumunuz tarafından neler yapılacak? Aileleri vefat etmiş olan çocukların hepsi devlet koruması altına alındı mı? Diğer çok önemli bir konu ise arama kurtarma ekipleri tarafından sağ kurtarılan çocukların aileleri veya ilgili kurumlar dışındaki kişilere, tarikat ve cemaatlere teslim edildiğine’ dair ihbarlara da bugüne dek açıklık getirilmedi”

“ÇOCUKLAR TARİKATLARA NASIL VERİLDİ?”

“Üzülerek ifade ediyoruz ki, içinde bulunduğumuz çağda asla yeri olmayan ve kapatılması gereken ‘tarikat ve cemaat yapılarının çocuklarla birlikte anılması’ geleceğimiz için çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır” diyen Başkan Akmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının ‘Refakatsiz hiçbir çocuğu derneğe, vakfa teslim etmemiz söz konusu değil’ ifadelerini hatırlatarak, annelerinden koparılarak Gaziantep’ten Sakarya’ya getirilen 9 yetim çocuğun bir tarikatın Kuran Kursuna yatılı olarak yerleştirildiğinin ortaya çıktığını söyledi.

ÇYDD Şube Başkanı Sevgi Akmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a şu soruları yöneltti:

“Ailesine veya devletin ilgili kurumlarına teslim edilmesi gereken çocuklar tarikatlara nasıl verilebildi?

Depremzede çocuklarla ilgili çocuğun temel haklarını yok sayarak görevini kötüye kullanan sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Biliyoruz ki, depremzede çocukların tarikata verilmesi ile ilgili açılan soruşturma kapatıldı ve elbette ki tüm sorular havada kaldı.”

“TATMİN EDİCİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Devletin, ülkede yaşayan bütün çocukların güvenliğinden sorumlu olduğunu ve bu görevini hiçbir kişi ya da kuruma da devredemeyeceğini vurgulayan Başkan Akmen, “Devlet, kurtarma ekipleri tarafından sağ kurtarılan çocukların fiziki ve psikolojik sağlıklarının korunması için tüm önlemleri almak zorundadır. Depremzede çocuklarımızın sağlıklı koşullarda bakımını ve velayetlerini üstlenecek yakınları yoksa bu çocuklarımız yalnız devlet korumasında olmalıdır. Tüm ilgilileri uyarıyoruz ve tek bir çocuğumuzun bile kaybolmadığına dair tatmin edici açıklamalar bekliyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından söz konusu iddialara ilişkin konuların üstünü kapatmak yerine kamuoyunu tatmin edecek açıklama yapmasını bekliyoruz. İyi bilinmelidir ki, hiçbir çocuğun istismarına ve ülkemizin geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.