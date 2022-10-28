ÇYDD’den anlamlı 29 Ekim kutlaması: 500 öğrenciye barınma bursu

ÇYDD, Cumhuriyet’in 99. yılına özel yeni bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. ‘Barınma Bursu’ ile 500 öğrenciye yardım edeceklerini ifade eden ÇYDD yönetimi, “Cumhuriyetimizin 99. yılında gençliğimize armağan ediyoruz” diyerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yazılı bir açıklama yaptı.

“VERDİĞİMİZ SÖZÜ YİNELİYORUZ”

“Bugün, ikinci yüzyılına bir adım kalan Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında” ifadeleriyle başlayan açıklama, “Tam 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Cumhuriyet’in kurulmasıyla kazandığımız laiklik, çağdaşlık, bağımsızlık ve demokrasi değerlerini korumak ve yaşatmak için verdiğimiz sözü yineliyoruz” diyerek devam etti.

“99. YILINDA GENÇLİĞİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ”

Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözünden hareketle her zaman laikliğin, çağdaş eğitimin, bağımsızlığın ve demokrasinin yanında olduklarının vurgusu yapılan açıklamada, öğrenciler için yeni bir projeyi hayata geçirecekleri duyuruldu, “Öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunduğumuz burs projelerimizin yanı sıra ‘ÇYDD Barınma Bursu’ ile 500 öğrencimizin elinden tutmaya başlayacağız. ÇYDD Barınma Bursunu, Cumhuriyetimizin 99. yılında gençliğimize armağan ediyoruz” ifadeleri kullandı.

“CUMHURİYET BAYRAMI’MIZ KUTLU OLSUN”

Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine vurgu yapan ÇYDD, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek bağımsız kalabilmesi, özgür ve çağdaş bir ülke olabilmesi için cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlüklerden asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetin kurucu değerlerini ilelebet koruyacağız. Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarını bir kez daha saygı, minnet, sevgi ve özlem ile anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” ifadeleriyle açıklamayı sonlandırdı.