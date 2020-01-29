D vitamininin önemli faydası

Ülkemizde D vitamini eksikliği yaygın bir sorun. Üstelik kış aylarında vücuttaki seviyesi daha da azalıyor. Oysaki bu vitamin vücudumuz için hayati öneme sahip… İşte bu konuda bilinmesi gereken her şey…

SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLER?

1- D vitamini kemik gelişimini, sertleşmesini ve tamirini sağlar. Diş yapısı oluşumunda da etkilidir.

2- Parathormon (kandaki kalsiyum seviyelerinin en önemli düzenleyicisi) salgılanmasını düzenler.

3- Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin sayısını artırır.

4- Vücudun hastalıklardan korunmasını sağlayan bağışıklık sistemini güçlendirir.

5- Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve bazı kanserlere (özellikle erkeklerde prostat, kadınlar meme kanseri) karşı koruyucudur.

6- Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

7- Pankreastan insülin salınımını düzenler.

8- Depresyondan korur.

9- Damar basıncını düzenleyerek tansiyonu dengeler.

10- Tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşması için gereklidir.

KAYNAKLARI NELERDİR?

Günlük D vitamini ihtiyacı 20-30 dakikalık güneşlenerek karşılanabilir. Kollar, bacaklar ve yüzün güneşe maruz kalması yeterlidir. Güneş koruyucu (faktör 20 ve fazlası) kullananlarda deride D vitamini oluşamaz. Ayrıca pencere camı arkasından güneşlenmenin anlamı yoktur. Çünkü ultraviyole ışınları camdan geçemez.

GIDALARDA BULUNUR MU?

Somon, ton, uskumru ve yağlı palamut D vitamini kaynaklarıdır… Bunların yanı sıra karaciğer, yumurta sarısı, süt, mantar, yulaf, ısırgan otu, maydanoz ve kakao da D vitamini içerir. Sağlıklı ve çeşitli beslenen kişiler günde 100-150 ünite D vitaminini gıdalardan alabilir.

EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Sırt, kemik-eklem ağrıları, halsizlik, çabuk yorulma, başta terleme, depresyon, açıklanamayan kilo alma ve/veya sık viral hastalık durumlarında kanda D vitamini düzeylerine baktırmak gerekir. Gerekirse doktor kontrolünde ihtiyaca göre takviye alınmalıdır.

DİKKAT!

Özellikle bebeklerde ve çocuklarda D vitamininin doğru miktarda alınması önemlidir. D vitamininin gereğinden fazla alınması kemiklerde aşırı kalsiyum birikimi sonucu bebeklerde fiziksel ve zihinsel geriliklere, çocuklarda ise kemik gelişiminin zamanından önce durmasına sebebiyet vererek boyun kısa kalmasına sebep olabilir.

KİMLER TAKVİYE ALMALI?

– 50 yaş ve üzeri kişiler (özellikle menopoz sonrası kadınlar)

– Sürekli kas ve kemik ağrısı şikayeti olanlar

– Güneş göremeyenler (ofis çalışanları vb)

– Bağırsaklardan yağ emilimi bozuk olanlar

– Karaciğer hastalığı olanlar

– Mide-bağırsak ameliyatı olup rezeksiyon yapılmış hastalar

– Osteoporozlu hastalar (kemik erimesi olanlar)

– Güneş ışığı bakımından yetersiz bölgelerde yaşayan çocuklar

– Yetersiz gıda alan ve fazla kalori yakan kişiler

– Hamileler ve emziren kadınlar

– Alkol kullananlar

– Kronik hastalığı olanlar

– Uzun süredir stres altında olanlar

– Yakın zamanda ameliyat geçirenler