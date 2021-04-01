Dağcılar Ağrı Dağı'na yazın tırmanabilmek için yeni bir izin kararı bekleyecek

AĞRI (AA) – Ağrı Valisi Osman Varol, kışın tırmanışa açılan Ağrı Dağı'nda yaz tırmanışına henüz karar vermediklerini belirtti.

Vali Varol, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, TRT Park alanında yapılması planlanan Tarım Park Projesi kapsamında kurulacak seralarda çiftçilere teorik ve pratik eğitim vereceklerini söyledi.

Proje kapsamında ortak araç parkı oluşturacaklarını ve çiftçilerin bundan yararlanacağını ifade eden Varol, "Bu bir enstitü gibi aslında. Bunun örneği pek yok. Birkaç üniversite buna benzer şeyler yaptı ama böyle bir araç parkını onlar da oluşturmadılar. Çiftçilerin en çok ihtiyaç duyduğu tarım makinelerinin yer alacağı 35 farklı makine çeşidi olmak üzere toplam 136 tarım makinesinden bahsediyoruz. Çiftçilerimiz belirli bir program dahilinde buraya başvurarak araçları emaneten alıp kullanabilecekler." dedi.

Varol, Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin de kente büyük bir ekonomik katkı sağlayacağını belirterek, altyapı projesini yeniden hazırlayıp kısa sürede bitireceklerini dile getirdi.

Projeyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından 30 milyon liralık bütçe sözü aldıklarını aktaran Varol, hükümetin kente büyük önem verdiğini vurguladı.

Büyük Ağrı Dağı Projesi'nin de öneminden bahseden Varol, proje tesislerinin oluşturulması ve bunların hangi noktalarda yapılabileceğinin tespiti amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı tarafından plan teknik şartnamesinin hazırlandığını ve fizibilite çalışmalarını yürütecek firmanın da belirlendiğini söyledi.

Ağrı Dağı'nın turistik anlamda değerlendirilmesi için Ağrı Belediyesinin de girişimlerinin olduğunu ve Belediyeler Birliğince proje yarışması düzenlendiğini hatırlatan Varol, şunları kaydetti:

"Biz Ağrı Dağı'nı kış tırmanışına açtık ve yaz tırmanışına henüz karar vermedik. Bu tırmanışın bir yerden başlatılması gerekiyordu. Dağın tırmanışa açılması Türkiye'nin her tarafında çok ciddi bir olumlu etki yaptı. Etap etap diğer konuları da gündeme getireceğiz. Telçeker köyü yakınlarındaki Nuh'un Gemisi'nin iziyle de bir bilimsel çalışma yapacağız. Bununla ilgili fon ayırıyoruz. Orada bir jeoloji çalışması yapacağız ve altında ne var göreceğiz."

Varol, Ağrı Dağı'nın tırmanışa açarak çok cesur bir adım attıklarını ve kentin güzel anlamda tanıtılması için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini sözlerine ekledi.