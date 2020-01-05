Dağhan Külegeç yeni aşka yelken açtı

Oyuncu Dağhan Külegeç, yeni sevgilisi ile görüntülendi. Külegeç, sevgilisinin ismini soran muhabirlere, “Adı bende saklı. Söyleyemem” cevabını verdi.
Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Dağhan Külegeç yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. Son olarak Nilperi Şahinkaya ile aşk yaşayan Dağhan Külegeç uzun süredir gözlerden uzakta yaşıyordu. Ünlü oyuncu önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
AVM’de mağazalara girerek gazetecilerden kaçmaya çalışan Dağhan Külegeç sevgilisinin adını soran muhabirlere “Adı bende saklı. Söylemem” cevabını verdi. Külegeç’in sevgilisinin isminin Tuğba Aytaş olduğu ve medya sektöründe çalıştığı öğrenildi.