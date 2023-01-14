Dağlara, teröristlere ‘Teslim ol’ daveti yapılan bildiri atıldı

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Alaturka Online
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerince, helikopterle dağlara bildiri atılıp PKK’lı teröristlere ‘Teslim olun’ çağrısı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik operasyonları sürerken, teröristlerin kullanabileceği geçiş bölgesi Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki dağlara askeri helikopterlerle yüzlerce bildiri atıldı. Teslim olan PKK’lıların ailelerine kavuşma anlarının yer aldığı Kürtçe ve Türkçe basılan 2 ayrı bildiride, pişmanlık yasasına dikkat çekildi. ‘Gerçeklerin farkında ol’ başlıklı bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Liderlerin seni bırakıp kendi canlarını düşünerek kaçtı. Annen sana sarılsın! Gözyaşları artık son bulsun! Ailelerine kavuşan arkadaşların gibi sen de ailene kavuş. Gençliğini seni kullananlara heba etme. Ölüm korkusuyla yaşamak yerine, ailene kavuş, huzur içinde yaşa.” (DHA)

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