Daikin, 2050 yılında sıfır emisyon hedefine odaklandı

İSTANBUL (AA) – Daikin'in "Çevre Raporu 2020"de 2050 yılında sıfır emisyon hedefi öne çıktı.

Daikin açıklamasına göre, Daikin, 2020 Çevre Raporu'nu yayımladı. "Çevre Vizyonu 2050" temasının öne çıktığı raporda, işletmelerin tüm değer zincirinde toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, ürünlerle 2050 çevre vizyonuna katkı gibi konular hakkında gelişmeler yer aldı.

Her geçen gün büyüyen küresel çevre sorunlarının uzun vadede çözümüne katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan "Çevre Vizyonu 2050", nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI) ve açık çözümler kullanarak dünyanın hava çözümü ihtiyaçlarını karşılarken, güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmayı ve aynı zamanda küresel çevre sorunlarının da çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

– Daikin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunuyor

Daikin, raporda, insanlar ve insanların yaşadıkları şehirler, beslendikleri çevre için konfor ve sağlık değerleri yaratarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunmak istediğini belirtiyor.

Daikin'in Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında 2050 yılına kadar sıfır karbondioksit emisyonu hedefine ulaşmak için yaptığı çalışmalar olduğu belirtilen raporda, 2019 mali yılında Daikin'ın konut tipi klimalardaki sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik dünya genelindeki çabaları neticesinde normal bir yıla kıyasla 68 milyon ton karbondioksit eş değerinin azaltıldığı bilgisine yer verildi.

Daikin Türkiye'nin çevre temalı çalışmalarının da olduğu raporda, soğutma, ısıtma ve dondurma çözümlerinin sürdürülebilir binalara ve şehirlere katkı sağladığı örnek projeye vurgu yapılıyor. Bu bağlamda Daikin Türkiye'nin İstanbul'da "Altın" LEED projesine katkıda bulunarak LEED değerlendirme yöntemine göre "Altın" sertifikasına layık görülmesinden övgüyle söz edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının her yıl düzenlediği "Ozon Paneli" etkinliğinin İstanbul'da "Enerji Verimliliği" temasıyla gerçekleştirildiği belirtilen raporda, Daikin Türkiye'nin bu etkinlikte son kullanıcı eğitimlerine olan katkılarından dolayı ödüllendirildiği bilgisine yer verildi.

– 2050 Çevre Vizyonu

Daikin, karbondioksit emisyonlarını net sıfıra düşürmeyi hedefliyor. Daha verimli ürünler, binaların daha verimli çalışmasına yönelik çözümler ve soğutucu akışkanların geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve aynı zamanda Daikin fabrikalarının performansı "Yeşil Kalpli Fabrika" standardı olarak bilinen şirket içi standarda dayalı olarak değerlendiriliyor.

Dünya genelinde R-410A yerine R-32 soğutucu akışkanlar kullanan klimaları, ısı pompalarını ve scroll soğutma gruplarını ilk piyasaya süren şirket unvanına sahip olan Daikin, ürünlerin verimliliğini yükseltmeye, sistemlerin binalarda optimum çalışmasını sağlamak üzere bütünsel çözümler geliştirmeye, soğutucu akışkanları geri kazanmaya ve geri dönüştürmeye odaklanarak dünya için değer yaratmayı amaçlıyor.

Daikin, sadece ekipman yaşam döngülerine odaklanmak yerine bina ve şehir yaşam döngülerini dikkate alarak ve binaları daha enerji verimli ve sürdürülebilir yerler haline getirerek şehirler için değer yaratmayı hedefliyor.