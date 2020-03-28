Dakarlılar Kovid-19 nedeniyle yapılan “evde kal” çağrısına uyuyor

DAKAR (AA) – ALAATTİN DOĞRU – Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gündelik hayatın hızlı aktığı başkent Dakar'da etkisini gösteriyor.

Senegal'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler etkisini en çok sosyal yaşamı ve restoranlarıyla ünlü başkentte hissettiriyor.

Birçok turisti ağırlayan ve birçok yabancı medya kuruluşunun da merkez ofislerinin yer aldığı Dakar'da halkın, "evde kal" çağrısına uyduğu gözleniyor.

Normal şartlarda güneşin batışına yakın dolup taşan Dakar sokaklarında, hükümetin çağrısı sonrasında çok az kişiye rastlanıyor.

Başkentte 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı öncesinde de kent sakinleri, son dolmuş ve otobüslere yetişmek için hızla durakların olduğu bölgeye ilerliyor.

Akşam saatlerinde spor yapanlarla dolu Dakar sahilleri ise saat 20.00'dan itibaren ıssızlaşıyor.

Sahilde koşan 36 yaşındaki Cheikh Mangara, Kovid-19 önlemleri kapsamında sekteye uğrayan sosyal hayatı ve bu süreçte nasıl zaman geçirdiğini AA muhabirine anlattı.

Senegal devlet televizyonu RTS'te çalışan Mangara, salgının ülkesinde daha yeni hissedilmeye başlamasına rağmen ciddiye alındığını söyledi.

Mangara, başkent sahillerini ilk kez bu kadar boş gördüğünü dile getirerek, "Dakar sahilleri akşama doğru spor yapanlarla dolar taşardı. Birçok kişiyle birlikte spor yapmak oldukça motive ediyordu. Şimdi ise yalnız spor yapmak zorundayız." diye konuştu.

Salgın nedeniyle sosyal hayatın büyük ölçüde sekteye uğradığını vurgulayan Mangara, "Ama bu salgınla daha yumuşak önlemlerle mücadele edilemez, özellikle Afrika gibi bir yerde buna zaruri bir tedbir olarak bakmak gerekir. Sosyal hayatı etkilese de uygulanan tedbirlerden memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Mangara, RTS'nin yayınlarını asgari personelle sürdürdüğünü, kendisinin de işini evinden yürüttüğünü belirterek, çalışmadığı saatlerde evdeki gündelik işleri yaparak vaktini verimli geçirdiğini sözlerine ekledi.

– Yasağa uymayanlara para cezası

Dakar'da güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağının başladığı saat 20.00'dan 06.00'ya kadar kentin her noktasında devriye geziyor.

Yasak süresince trafikte olan her aracı durdurarak denetim yapan güvenlik güçleri, yasağa uymayanlara 500 bin CFA frangı (yaklaşık 5 bin Türk lirası) para cezası kesiyor.

Dakar'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebiliyor.