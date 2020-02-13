Dalaman uçağını birbirine katan yolcuya 2 yıl hapis cezası!

Haziran 2019’da yaşanan olay sırasında pilot kuleye kaçırılmaya sinyali göndermiş, Jet2 Havayollarına’na ait Airbus A321 tipi uçak, kalkışından 45 dakika sonra iki savaş uçağı eşliğinde Londra’ya geri dönmüştü.

Jet2 Havayolları’nın 85 bin sterlin (yaklaşık 660 bin TL) ceza kestiği ve ömür boyu uçuş yasağı getirdiği Chloe Haines adlı 26 yaşındaki yolcu, dün Chelmsford kentinde hakim karşısına çıktı.

YOLCULARI RİSKE ATTI

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre savcı, alkollü olduğu belirtilen ve uçuş sırasında kabin görevlileri ve yolcular tarafından güçlükle engellenen Haines’in 206 yolcunun can güvenliğini riske attığını söyledi.

Avukatı da daha önce suçlamaları kabul eden Haines’in bu olaydan sonra alkol kullanmadığını ve bağımlılıktan kurtulmak için terapi seanslarına katıldığını belirtti.

Mahkeme kararını açıklarken, Haines iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.