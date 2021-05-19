İSTANBUL (AA) – Dalga Sörfü Milli Takımı, olimpiyat seçmeleri final etabı için El Salvador'a gidiyor.

Ay-yıldızlı takım, 29 Mayıs-6 Haziran'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat mücadelesi verecek.

Milli takımda, Tunç Üçyıldız, Yasin Pehlivan ve Aleyna Hadımoğlu yer alacak.

İlk etabı geçen sene Japonya'da gerçekleştirilen kota mücadelesinde milliler final etabına katılmaya hak kazanmıştı.

Takım kaptanı Tunç Üçyıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın ve federasyonumuzun desteği sayesinde ilk defa 2012'de Türkiye Şampiyonası ile meşalesini yaktığımız dalga sörfü sporunda kısa zamanda çok yol kat ettik. Bu final etabında da amacımız ülkemize olimpik kota kazandırmak, sporun gelişimi ve yeni nesiller için çıtayı en yukarılara taşıyabilmek. Çıktığımız bu yolda bize destek olan tüm yetkililere ve Türkiye'deki tüm sörf severlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.