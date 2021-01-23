Damadın şirketi bir ihale daha aldı

Yıllardır AKP’li belediyelerden aldığı milyonlarca liralık organizasyon ihaleleri ile tanınan, eski AKP Milletvekili Mustafa Baş’ın damadı olan ve AKP İstanbul İl delegeliği de yapan Fatih Bolcan’ın şirketi bir ihale daha kazandı.

AKP’li Beykoz Belediyesi; 2021 yılı kültür sanat merkezleri işletilmesi, sanatsal etkinlikler, açık hava etkinlikleri, yurt içi ve yurt dışı kültür gezileri, teknik donanım ve diğer muhtelif ihtiyaçların karşılanması organizasyonu işi için 17 Aralık 2020 günü ihaleye çıktı. İhaleye 2 geçerli teklif sunuldu.

12 milyon 840 bin 445 TL’lik teklifin sahibi A Z Reklam Basım Organizasyon Turizm ve Yapı İşleri Dış Ticaret Limited Şirketi ihaleyi kazandı. Bolcan’ın ortağı olduğu şirket ile Beykoz Belediyesi arasında 11 Ocak 2021 günü bir yıllık sözleşme imzalandı. Bolcan’ın şirketi kısa süre önce de Zeytinburnu Belediyesi’nin 2021 yılı kültür ve sanat organizasyonları ihalesini 4 milyon liraya almıştı.

FATİH BOLCAN KİMDİR?

A Z Reklam Şirketi’nin yüzde 50’sinin sahibi olan Fatih Bolcan AKP’lilerin yakından tanıdığı bir isim. Şirket sadece Zeytinburnu Belediyesi’nin 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali organizasyonu düzenlemek için açtığı toplam 6.2 milyonluk ihaleyi aldı.

AKP İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Bolcan, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Başakşehir Belediye Başkan aday adayı olmuştu. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde, AKP Küçükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi’nde Seçim Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri’nde, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nde, Tanıtma ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.