Damatların FETÖ sicili temiz mi?

FETÖ’nün siyasi ayağına dokunulmadığına yönelik itirazlar siyasilerin “FETÖ ile bağlantılı oldukları” öne sürülen “damat”larını yeniden gündeme getirdi.

Damatların FETÖ sicili temiz mi?

Sözcü gazetesi davasında yazarlar Emin Çölaşan, Necati Doğru ile yönetici ve muhabirlere verilen “FETÖ cezaları”, başta hukukçular olmak üzere her kesimin tepkisini çekerken, terör örgütü ile mücadelenin “sulandırıldığı” eleştirileri de yoğunlaştı.

FETÖ’nün siyasi ayağına dokunulmadığına yönelik itirazlar siyasilerin “FETÖ ile bağlantılı oldukları” öne sürülen “damat”larını yeniden gündeme getirdi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberi aynen şöyle:

Kamuoyunda en çok tartışılan “damat”, yargılandığı FETÖ davasında beraat eden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın kızının eşi Ekrem Yeter oldu. Haklarındaki haberlere karşı bazı damatların FETÖ soruşturmasında adları dahi geçirilmezken, bazı damatlar ise yargı eli ile aklandı. Kamuoyunda en çok eleştiri alan damatlar ve haklarındaki iddialar şöyle:

Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan ile 2004 yılında evlendi. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak bu süreçte yükseldikçe yükseldi.

Albayrak’ın kariyerini Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde elde ettiği eleştirileri hiç eksik olmadı. 41 yaşındaki Albayrak, Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Önce Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevine atandı. Halen bu görevi yürütüyor.

Ancak geçmişi onun peşini bırakmadı. Albayrak’ın FETÖ’nün erkek lisesinde okuduğu iddiası ortaya atıldı. Bu iddiayı FETÖ’cü olduğu iddiasıyla Yeni Şafak gazetesindeki yazılarına son verilen Prof. Osman Özsoy gündeme getirdi. Özsoy, sosyal medya hesabından Berat Albayrak’ın 1992-93 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Özel Fatih Erkek Lisesi’nde öğrenci­ olduğunu belirterek sınıf albümünü paylaştı. Özsoy, “Damadın Berat hizmet okulundan mezun. Örgütçü mü, haşhaşi mi? Güzel bir öğrencimdi” diye yazmıştı.

‘ADAM MI ÖLDÜRDÜ?’

Ekrem Yeter, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç’ın kızı Ayşenur Yeter ile evli. Tıp doktoru olan Yeter, KHK ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden ihraç edildi.

FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Yeter, yapılan itiraz ile Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tahliye edildi. FETÖ’nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığı öne sürülen Yeter, yargılama sonunda ise beraat etti. Ancak savcı beraat kararına itiraz etti. Damadının tahliye edildiği süreçte açıklamalarda bulunan Arınç, “Neden tutuklandı diye hesap soracaklarına neden tahliye edildi diye soruyorlar? Onun tahliyesinden bu kadar çok gocunuyorlar… Adam mı öldürmüş hayır, neymiş FETÖ’ye sempati duymuş. Damadım olmasaydı elbette yine hızlı tahliye edilirdi” ifadelerini kullanmıştı.

‘ŞAHISLARA AİT KEYFİLİK’

Sinan Yıldırım ise eski AKP’li TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın kızıyla evliydi. Yıldırım, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’ye ait olduğu gerekçesiyle el konulan Central Hospital’ın ortaklarındandı. Yıldırım, şu an firari durumda. Karaman, gazetecilerin “Damadınız FETÖ firarisi mi” sorusuna “Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir” yanıtını vermişti.

Ömer Faruk Kavurmacı ise eski AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın kızı Kübra Topbaş ile 2001 yılında evlendi. Damat Kavurmacı, FETÖ’nün işadamları yapılanması TUSKON’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklandı, kısa süre sonra tahliye edildi. Kamuoyunun tepkisi üzerine yeniden tutuklandı. Kavurmacı, geçen haftalarda gazetemize yolladığı bir mektupta kayınpederinin Topbaş olması nedeniyle günah keçisi ilan edildiğini belirterek “Başka siyasilerin damatları ile karşılaştırıldım. Adeta kategorize edildim” diye yazdı.

SESSİZ SEDASIZ TAHLİYE

Muhammed Mustafa Keleş ise Düzce’nin Yığılca ilçesi eski AKP’li Belediye Başkanı AKP Muzaffer Yiğit’in kızıyla evli. Polis olan Muhammed Mustafa Keleş 2018 yılında yürütülen bir soruşturmada tutuklandı. Keleş’in tutuklanması geniş bir kesimde haber olurken sessiz sedasız tahliye olduğu ise duyulmadı.