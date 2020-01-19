Damla Ersubaşı’nın eşinin paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, 2016’da dünyaevine girdiler. Çift, bundan 3 yıl önce kızları Zehra’yı kucaklarına alma mutluluğu yaşadı. Damla Ersubaşı, geçtiğimiz ay ikinci kez anne oldu. Çift, bebek heyecanından çok ihanet iddiaları ile gündeme geldi. Mustafa Can Keser’in Damla Ersubaşı’yı aldattığı iddia edildi. Yaşanılanlardan sonra çiftin boşanacağı konuşuluyordu ancak öyle olmadı.

ANNESİ İLE EŞİNİ KARŞILAŞTIRDI

İkili, sosyal medyada mutluluk pozları vermeye devam etti. Ancak Mustafa Can Keser’in geçtiğimiz ay paylaştığı bir fotoğrafa yazdığı not, sosyal medyanın diline düştü. Keser, bu paylaşımda eşi Damla Hanım’a olan sevgisini dile getirmeye çalışmış belli ki… Bunu yaparken eşi ile annesini kıyaslaması ise sosyal medyanın diline düşmesine neden olmuş. Belki de bir özür mahiyetinde yazılan nottaki ilginçlik aşikar… Bu paylaşıma gelen yorumların arasında en dikkat çekeni ise şöyleydi: “Madem anneni bu kadar seviyorsun, annenle çekildiğin bir fotoğrafı paylaşsaydın.”

İşte, o not:

Sevdiğim ikinci kadınsın sen

İlkini sevmeye mecburdum,

Çok iyiliği oldu bana

Ve hayatımda hiçbir mecburiyeti onun kadar sevmedim

Sevdiğim ikinci kadınsın sen

İlkinin yerini alman mümkün değil

O öğretti bana sevmeyi,

O öğretmese sevemezdim seni bile,

İnan o tuttuğu için ellerimden

Yürümeyi öğrendim, koşabildim sana.. Onun gözlerine benzediği için gözlerin

Alamadım gözlerimi senden.

Sana aşığım, seni seviyorum,

Sevdiğim ikinci kadınsın sen!

Hayatım boyunca omuzumda taşıyorum onu

Ve sen her sabahımdasın

Kıskanma.. Alfabede bile senin adının baş harfi ondan sonra gelir

Kalbim şimdi senin

Onun kadar sev beni kafi.

O doğurdu, sen öldürme..