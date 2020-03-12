Daniele Rugani kimdir? Juventuslu Rugani kaç yaşında?

İtalya’nın genç ve yetenkli stoplerlerinden olan Rugani, corona virüsüne yakalandı. Juventus’ta forma giyen Daniele Rugani 1994 doğumluı ve 2024 yılına kadar Juventus’la sözleşmesi bulunuyor.

MERİH DEMİRAL DA AYNI KAREDE

8 Mart Pazar günü önce Juventus İnter’i sahasında 2-0 mağlup etmiş maçtan sonra tüm oyuncular soyunma odasında galibiyet pozu vermişti. Allianz Stadyumu’nda verilen o pozda corona virüsüne yakalanan Rugani takım arkadaşları ile birlikte zaferi kutladığı görülüyor. Karede sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan milli futbolcumuz Merih Demiral’ın da olması dikkat çekti.