Daniele Rugani kimdir? Juventuslu Rugani kaç yaşında?

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Alaturka Online
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İtalya’nın genç ve yetenkli stoplerlerinden olan Rugani, corona virüsüne yakalandı. Juventus’ta forma giyen Daniele Rugani 1994 doğumluı ve 2024 yılına kadar Juventus’la sözleşmesi bulunuyor.

MERİH DEMİRAL DA AYNI KAREDE

8 Mart Pazar günü önce Juventus İnter’i sahasında 2-0 mağlup etmiş maçtan sonra tüm oyuncular soyunma odasında galibiyet pozu vermişti. Allianz Stadyumu’nda verilen o pozda corona virüsüne yakalanan Rugani takım arkadaşları ile birlikte zaferi kutladığı görülüyor. Karede sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan milli futbolcumuz Merih Demiral’ın da olması dikkat çekti.

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