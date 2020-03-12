Daniele Rugani’de corona virüsü çıktı! Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı…

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sporu etkilemeye devam ediyor. Türk yıldız Merih Demiral’ın da formasını giydiği Juventus’ta Daniele Rugani’de korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Inter kulübü geçtiğimiz hafta iki takımın maç yapmasından dolayı bütün sportif faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Yaşanan bu olaydan dolayı İtalyanın iki dev kulübünün bütün futbolcularının karantinaya alınması bekleniyor.

Serie A takımlarından Juventus yıldız oyuncuları Daniele Rugani’de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Açıklamada, “Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir” ifadesi kullanıldı.

Kulüp ayrıca Rugani ile temas eden futbolcu ve kulüp personelinin tespit edilip yasal prosedürleri işleteceğini duyurdu. Yapılan açıklamada tüm futbolcular ve maç anında Juventus’un stadında olan tüm personeline yasal prosedür gereği karantina uygulanacağını açıkladı.

MERİH DEMİRAL DA AYNI KAREDE

8 Mart Pazar günü önce Juventus İnter’i sahasında 2-0 mağlup etmiş maçtan sonra tüm oyuncular soyunma odasında galibiyet pozu vermişti. Allianz Stadyumu’nda verilen o pozda corona virüsüne yakalanan Rugani takım arkadaşları ile birlikte zaferi kutladığı görülüyor. Karede sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan milli futbolcumuz Merih Demiral’ın da olması dikkat çekti.