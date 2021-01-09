Danimarka'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde 9 kişi gözaltına alındı

KOPENHAG (AA) – Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı düzenlenen gösterilerde 9 kişi gözaltına alındı.

Başkent Kopenhag ve ülkenin 4’üncü büyük kenti Aalborg’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı çıkan "Siyah giyen adamlar" (Men in Black) adlı sosyal medya hareketi tarafından gösteriler düzenlendi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen aleyhine slogan atılan gösterilerde, Kovid-19 kısıtlamalarının abartıldığı ve gereksiz olduğu, önlemlerin Kovid-19 ile ilgili olmadığı, halkı kontrol etmek için olduğu iddia edildi.

Göstericiler, “Yeter artık, halk için özgürlük” sloganları atarak, salgın nedeniyle kısıtlanan özgürlüklerinin geri verilmesi çağrısında bulundu.

Sık sık polis ile göstericilerin karşı karşıya geldiği ve gerginlik yaşanan protestoda, katılımcılar tarafından havai fişekler atıldı.

Kopenhag'da göstericilerin polise de havai fişek ve boş şişeler fırlatması üzerine, polis müdahalede bulundu.

Danimarka medyasına göre Kopenhag'daki gösteride 4 kişi, Kuzey Jylland Polisi'nden yapılan açıklamaya göri de Aalborg’daki gösteride havai fişek yasasına karşı gelen 6 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Danimarka’da Kovid-19 önlemleri kapsamında en fazla 5 kişinin bir araya gelebilmesine karşın Anayasa’da yer alan "toplanma özgürlüğü" maddesi nedeniyle, gösteriler yasaklanamıyor.