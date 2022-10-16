Danışmanın oğluna hızlı terfi!

Yıllarca Başbakanlık örtülü ödeneğinin teslim edildiği Erdoğan’ın danışmanı Maksut Serim’in oğlu Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı yapıldı.

Başak KAYA

Yıllarca Başbakanlık örtülü ödeneğinin teslim edildiği bürokrat Maksut Serim’in oğlu Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan yardımcısı oldu. Maksut Serim halen Halk Bankasında yönetim kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak görev yapıyor. Oğlu Yasin Ekrem Serim ise Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün ardından Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü olmuştu. Serim 2014 yılında AKP Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu’nun kızı Çağla ile evlendi ve nikah şahitliğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

ERDOĞAN BIRAKMADI

Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminden beri yol arkadaşı olan Maksut Serim’e uzun yıllar örtülü ödeneğin kasasını teslim etmişti. Erdoğan yol arkadaşının oğlunu da unutmadı. Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Yasin Ekrem Serim, İngiltere‘de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Harvard Kennedy School’da Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.