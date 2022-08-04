Danışmanından borç aldığını söyleyen AKP’li vekilden bir ilginç açıklama daha…

Daha önce milletvekili maaşından yakınan ve danışmanına borçlandığını söyleyen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu’nda 24 Ocak 2020 depreminin ardından yapılan deprem konutlarıyla ilgili konuştu. Bir vatandaşla diyaloğunu anlatan Demirbağ, “Bütün Avrupa bir araya gelse 25 bin konutu 2 senede yapıp teslim edemezdi” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Hizmet- İş Sendikası Elazığ Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu’nda 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarıyla ilgili konuştu. Merkez Çatalçeşme Mahallesi’nde bir depremzede vatandaşla olan konuşmasını anlatan Demirbağ, Almancı bir vatandaşın, Almanya’da 2 yılda 25 bin konutun teslim edemeyeceklerini ifade ettiğini kaydetti.

“ALMANYA, 2 YILDA 25 BİN KONUTU YAPIP TESLİM EDEMEZDİ”

AKP’li vekil Zülfü Demirbağ, ülkenin zor günlerden geçirdiğini belirterek, “Ülkemiz gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntıların aşılması için cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz üzerine düşeni yapıyor. Öyle ki asgari ücret yılda bir belirleniyordu bugüne kadar. Ara dönemde tekrar bu artan fiyatlardan ve enflasyondan dolayı ciddi anlamda bir artış yapıldı. 2023 kader seçimidir. Anlatmak lazım. Hatır için bu ülke satılmaz. Bu ülkeyi geriye döndüremeyiz. Bütün kazanımlarımızı kaybederiz. Geçen günlerde Çatalçeşme 4. Etapta bir eve ziyarete gittik. Kişi Almancıymış. Sohbet ederken ‘memnun musunuz?’ diye sordum. Bana, ‘Almanya’da olsaydım bütün samimiyetimle söylüyorum mümkün değil tüm Avrupa bir araya gelse Elazığ gibi bir şehirde 2 yılda 25 bin konutu yapıp teslim edemezdi’ dedi. Yok yapamazlar. Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapar. Şimdi 150 bin konut dar gelirliler için yapacak” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ MAAŞININ AZLIĞINDAN ŞİKAYET ETMİŞTİ

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, bir programda ise milletvekili maaşlarından yakınış ve şu sözleri kullanmıştı:

“Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor. Şu anda utanıyorum ki, bir danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız. Çok zor. Şimdi ben İstanbul Belediyesi’nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim, bir yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul’da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?”

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