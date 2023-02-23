Danıştay, jeotermale izin vermedi

Türkiye’de birçok ilde olduğu gibi tarım arazilerini olumsuz yönde etkiyen JES’lerin durdurulması konusunda çiftçinin başlattığı mücadelelerden, çiftçiler lehine sonuçlar gelmeye devam ediyor. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde açılması planlanan 5 jeotermal santrali için Manisa 2. İdare Mahkemesinin verdiği ‘Yürütmenin durdurulması’ kararını Danıştay 6. Dairesi de onayladı.

7 MAHALLEYİ KAPSIYORDU

Manisa Alaşehir Ziraat Odası, 2 yıl önce ilçedeki Türkmen, Baklacı, Akkeçili, Selce, Tepeköy, Ilgın ve Işıklar olmak üzere toplam 7 mahallede yapılması planlanan 5 adet Jeotermal Santrali için Manisa Valiliği tarafından verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ raporunun iptali konusunda Manisa 2. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Özmen Holding tarafından yapılması planlanan 5 JES için açılan davada Manisa 2. İdare Mahkemesi, santrallerin çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği ve hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Manisa Valiliği’nin verdiği ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını 7 Haziran 2022 tarihinde iptal etmişti. Yerel mahkemenin verdiği karara itiraz eden Özmen Holding temyize giderek konuyu Danıştay’a taşıdı.

DANIŞTAY DA AYNI GÖRÜŞTE

Danıştay 6. Dairesi, yaklaşık 6 ay boyunca süren davanın ardından 22 Aralık 2022 tarihinde yerel mahkemenin verdiği kararı onayladı. Danıştay’ın 5 JES’in yapılmasının önüne geçen karar, Alaşehir Ziraat Odası’nın eline 2023 yılı Şubat ayında ulaştı.

“BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADIK”

Danıştay’ın verdiği kararın ilçedeki üreteciler tarafından büyük bir sevinç ile karşılandığını dile getiren Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, odanın JES ile ilgili mücadelesinin devam edeceğini dile getirdi.

Verilen karar ile ilgili açıklamada bulunan oda başkanı Türk şu ifadelere yer verdi: Bölgemizde yapılması planlanan jeotermal tesislerin dünyaca ünlü Sultaniye üzümü başta olmak üzere tüm tarım ürünlerini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle jeotermal kuyuları ve jeotermal santralinin kurulmasına itiraz ederek yürütmenin durdurulması yönünde dava açmıştık. Danıştay da kararı lehimize verdi. Danıştay’ın üreticilerimizin istediği yönde karar vermesi, üzümün başkenti olan Alaşehir’de üzüm üreticilerimiz arasında büyük sevinçle karşılandı

“JES’LER BAĞLARI VE YERALTI SULARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Alaşehir ilçesinde şu anda aktif olarak faaliyette bulunan 7 firmaya ait 12 JES’in bulunduğunu söyleyen oda başkanı Türk, santralin bölgedeki bağları, tarım arazilerini ve yeraltı sularını olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.

Oda başkanı Türk açıklamasına şöyle devam etti: JES ile mücadelemiz sürüyor. Bundan sonra ilçemize yeni JES’lerin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü daha önce ilçemizde yapılan ve faal olan 12 adet santral hem toprağımızı, hem bağımızı hem de yeraltı sularımızı olumsuz etkiliyor.

JES’in bacalarından çıkan dumanların içinde yer alan ve ağır metal olan bor tamamen bağlarımızın ve toprağımızın üstünde. Bu nedenle hem bağlarımızdaki verimlerimiz düşüyor hem de toprağımız verimsizleşiyor. Bu konuda da bir mücadele başlatacağız. Bundan 15 yıl önce yeraltı sularımızdaki bor değeri 1 pmm iken şimdi bu değer 10 pmm’lere kadar yükseldi.

Yüksek bor değerleri tarımsal sulamayı da olumsuz yönde etkiliyor. İçerisinde yüksek değerde bor bulunan su ile yaptığımız tarımsal sulamada bağlarımızdaki ve tarım arazilerimizdeki verim düşüyor. Bu da büyük ölçüde rekolte ve kalite kaybına sebep oluyor. Artık ilçemizde JES istemiyoruz. Bu konuda gereken neyse yapacağız.”

Oda başkanı Türk açıklamasında son olarak, ilçelerinde üç mahallede daha yapılması düşünülen JES’in durdurulması konusunda hukuksal mücadelelerini sürdürdüklerini ve açtıkları davayı kazanacaklarına inandıklarını dile getirdi.