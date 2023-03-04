Danıştay’dan ‘İkizdere’ kararı

İyidere Lojistik Limanı’nın yapımında kullanılacak malzemenin elde edilmesi için Cengiz İnşaat tarafından İkizdere’nin İşkencedere Vadisi’ne 21 Nisan 2021’de yapımına başlanan taş ocağına karşı bölge halkı 17 Mart 2021 tarihinde Rize İdare Mahkemesi’ne ÇED iptal davası açtı.

Mahkeme, dünyada koruma altına alınan 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi’ne taş ocağı yapılmasında hiçbir sakınca görmeyerek, açılan ÇED iptal davasını reddetti.

Vadide inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu yerel mahkemenin dikkate almadığını belirten yöre halkı, bu karara tepki gösterip Danıştay’a itiraz etti.

BİLİRKİŞİLER TARAFSIZ OLMALI

Danıştay 6. Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede “Kök ve ek bilirkişi raporlarında çelişkili tespit ve değerlendirmelerin yer aldığını, hükme esas olan bilirkişi raporunu hazırlayan 2 kişinin aynı zamanda kamu görevlisi olduğunu, bilirkişilerin tarafsızlığı konusunda davanın taraflarında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, üniversite öğretim üyeleri arasından seçilecek yeni bir bilirkişi heyetiyle mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiğini” belirterek alt mahkemenin ret kararını bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi.

“VADİYİ YOK ETTİKTEN SONRA KARAR VERECEKLER”

Köylülerin avukatı olan Yakup Okumuşoğlu, Rize İdare Mahkemesi’nden adalet beklentilerinin olmadığını belirterek, “Rize İdare Mahkemesi yeşil yol davasında yaptığını bu davada tekrarladı. Çalışmaların tamamlanmasına kadar hukuku bulmacaya çevirmiştir. ‘Siz yapın biz hukuku sonra getiririz’ mantığı ile adalet sağlanmaz. Rize İdare Mahkemesi, Danıştay kararı sonrası yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptıracak. Tüm bu süreçler boyunca da alanda çalışmaya göz yumulacak. İş bittikten ve vadi yok edildikten sonra kararın verileceğini, kararın da İkizdereliler lehine olacağını değerlendiriyoruz” dedi.