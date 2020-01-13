Danla Bilic’ten Aleyna Tilki açıklaması

Aleyna Tilki ve Danla Bilişim öpüştüğüne dair sosyal medyada ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada bir kullanıcı bu iddiayı yazın herkes ünlü ikilinin adını aratmaya başladı. Danla Biliç, ‘Aleyna Tilki ile öpüştüğü videosu var’ haberlerine ateş püskürdü: Bütün ülke oturduk porno izledik. Aleyna ile benim videom var, sen neden sinir krizi geçiriyorsun? Sanki Instagram’da herkes namuslu! Herkes günah ölçer olmuş.