Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilebilme planlarını değerlendiriyor. Libya’daki ateşkesi, ekonomik şartlar altında ezilen vatandaşın geçim sıkıntını ve siyasal islam yalanlarını yorumlayan Ataklı, Fetö’nün siyasi ayağının CHP olarak inandırılmaya çalışılmasına değiniyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Dar bölge seçim sistemi söylentileri – Gün Başlıyor (14 Ocak 2020)