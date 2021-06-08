Dar gelirli aile, böbrek hastası kızları Almira'nın sağlığına kavuşacağı günü bekliyor

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan dar gelirli aile, 4 yaşındaki kronik böbrek yetmezliği bulunan kızlarının tedavisi için destek bekliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Başalan Mahallesinde 2 odalı toprak evde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Hasan Buğdaycı, böbrek hastası 5 yaşındaki kızı Almira'yı tedavi ettirmekte güçlük yaşıyor.

Buğdaycı AA muhabirine, ailesinin geçimini sağlamakta sıkıntı yaşadığını söyledi.

Kızının tedavisi için 10 günde bir 2 kilometre yol yürüyerek ana caddeye ulaştığını oradan otobüsle hastaneye gittiğini ifade eden Buğdaycı, 2 yıl önce kızının ilaçlarını almaya gittiği sırada trafik kazası geçirdiğini, bir aracın çarpması sonucu sırtından yaralandığını, bu nedenle ağır işlerde çalışamadığını belirtti.

Buğdaycı, "Kızım böbrek hastası olduğu için bulunduğu ortamın temiz ve sağlıklı olması gerekiyor. Gelirim ancak hastane masraflarına yetiyor. Maddi durumum yok. Kızımı yeterli besleyemiyorum. Yeterli vitamin alamıyor. Kötü şartlarda yaşadığı için her geçen gün durumu kötüye gidiyor." dedi.

Anne Yasemin Buğdaycı da geçinmekte güçlük yaşadıklarını, eşinin kazancının ev ve tedavi masraflarına yetmediğini kaydetti.

Yaşadıkları evin de şartlarının sağlıklı olmadığını dile getiren Buğdaycı, "Yağmur yağdığında çatımız damlıyor. Çocuklar merdivenin altında yürüdüğü zaman çok korkuyorum, yıkılacak diye. Mutfağımız bir yerde, odalarımız bir yerde. Kışın odadan çıktığımda çocukların sobadan yanmalarından korkuyorum. Yaz aylarında da akrep korkusundan dolayı rahat değiliz. Geceleri ev çok sıcak oluyor. Akrep korkusundan pencerelerimizi açamıyoruz. Maddi durumumuz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.