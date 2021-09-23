Dar gelirli geçimini kredi ile döndürdü

Ocak 2020-Haziran 2021 dönemini kapsayan son 1.5 yılda kullandırılan bireysel kredilerin yüzde 32’si geliri asgari ücretin altında kalan 7.7 milyon dar gelirli vatandaşın borç hanesine yazıldı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Pandemi döneminde çıkmaza giren dar gelirliye karşılıksız destek vermek yerine bankaların yolunu gösteren iktidar, on milyonlarca kişiyi borç batağına sürükledi. Geliri 3 bin TL’ye ulaşmayan milyonlarca kişi pandemi döneminde yaşadıkları ekonomik sıkıntıları daha fazla borçlanarak atlatmaya çalışıyor. Son verilere göre, Ocak 2020-Haziran 2021 dönemini kapsayan bir buçuk yılda kullandırılan 620 milyar liralık tüketici kredisinin yüzde 32’si geliri 3 bin TL’nin altında olan 7 milyon 714 bin 541 kişi tarafından kullanıldı. Söz konusu süreçte geliri bin TL’nin altında 4 milyon 998 bin 185 milyon kişi 142.1 milyar TL tutarında tüketici kredilerine borçlandı.

620 MİLYAR

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) çeyreklik dönemlere ait Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Raporu’nu yayımlıyor. Raporda kullandırılan kredi miktarı ve kişi sayısı gelir gruplarına göre de sınıflandırılıyor. SÖZCÜ’nün TBB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre 2020 ve bu yılın ilk yarısını kapsayan 6 çeyreklik dönemde 23.1 milyon kişiye 620 milyar TL tutarında tüketici kredisi kullandırıldı.

BORÇLA YAŞIYOR

Söz konusu süreçte geliri 1000 TL’nin altında 4.9 milyon kişi 142.1 milyar TL tutarında tüketici kredilerine borçlandı. 1000 TL-2000 bin TL geliri olan 605 bin 871 kişi 14.7 milyar TL, 2001-3.000 TL geliri olan 2.1 milyon kişi 39.2 milyar TL daha bankalara borçlandı. 1.5 yılda kullandırılan tüketici kredilerinin 196 milyar lirası geliri asgari ücretin altına kaldığı için geçinmekte zorlanan vatandaşa gitti.

Haziran 2021 itibarıyla tüketici kredileri ve konut kredileri toplamı yaklaşık 656 milyar TL olurken, kredi kullanan kişi sayısı ise 25.5 milyona ulaştı. Nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte 3.4 milyon kişiye, 88 milyar TL’lik tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırıldı.

TBB’nin raporu 2021 yılının ikinci çeyreğinde takibe düşen bireysel kredilerin toplamının ise 2.2 milyar TL’ye yükseldiğini gösterdi. Böylelikle takibe düşen bireysel kredilerde çeyreklik bazda rekor artış görüldü. BDDK’nın 10 Eylül 2021 verilerine göre takipteki alacak tutarı 149.8 milyar TL olurken bunun 20.1 milyar TL’si ödenemeyen bireysel kredi ve kredi kartlarından kaynaklandı.