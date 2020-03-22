Dar gelirliye 3 TL’ye yemek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ‘Tenceremiz Paylaşım İçin Kaynıyor’ sloganıyla sosyal belediyecilik örneğini hayata geçirdi.

Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesinde hizmete kazandırdığı Mahalle Mutfağı’nın yanı sıra 3 mobil dağıtım aracıyla da akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kentin farklı mahallelerindeki vatandaşlara 3 TL’ye 3 çeşit yemek hizmeti sunuyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, ‘Mahalle Mutfakları’ ile hafta içi her gün 438 hanede yaşayan 770 yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşın kapısına kadar giderek ücretsiz yemek hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, “Buradaki amacımız özellikle dezavantajlı bölgelerde vatandaşlarımıza 3 TL’ye 3 çeşit yemek sunmak. Bu çalışmayı daha sonra diğer mahallelerde, özellikle dezavantajlı bölgelerde sürdüreceğiz” dedi.