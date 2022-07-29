Dar gelirliye konut yapılacak arazilerin satışı yargıya taşınacak

AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a aralarında dar gelirliler için konut alanı olarak rezerv edilen arsaların da bulunduğu 51 parselin satış yetkisi verilmesi CHP’yi harekete geçirdi. Konunun yargıya taşınmasına karar verildi.

Selami AYDIN

Denizli‘de büyükşehir belediye meclisi, AKP‘li Belediye Başkanı Osman Zolan’a Merkezefendi, Sarayköy ve Pamukkale ilçelerinde bulunan 51 adet arsanın satışı için yetki verdi.

Oylamada AKP’li 38 üyenin ‘kabul’ oyuna karşılık CHP ve İYİ Parti’li 19 meclis üyesi ‘ret’ oyu kullandı. Satışa çıkarılacak parseller arasında dar gelirli için toplu konut rezerv alanı olan 33 arsanın bulunduğu toplam 370 bin metrekarelik arsalar tartışma konusu olmuştu.

‘CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI ALMIŞTI’



1998 yılında dönemin belediye başkanı CHP’li Ali Marım tarafından Milli Emlak’tan satın alınan alanın bir kısmında dar gelirli için toplu konut projesi gerçekleştirildi. Rezerv konut alanı olarak bırakılan kalan bölüm önceki yıl parsellere bölündü, kat artırımı yapılarak 5 kat ruhsatı 15 kata çıkarıldı.

Marım’ın yaptığı sözleşmede belediyenin sosyal konut projesi dışında kullanılamayacağı maddesinin bulunmasına rağmen satış yetkisi alınması CHP’yi harekete geçirdi.

ÇAVUŞOĞLU: HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ



Partililerle birlikte satışı istenen alana giden CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bu arazi dar gelirlinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla alındı ve gecekondu önleme bölgesi olarak planlandı. Şimdi araziyi parsel parsel ayırıp satarak rant elde etmeye çalışıyorlar. Satışın durdurulması için hukuki süreci başlatacağız. 2014 yılından sonra yerel yönetim seçimlerini kazanıp o bölgede dar gelirli için 10 bin konut yapacağız” diye konuştu.

Diğer yandan Denizli Mimarlar Odası Başkanı Özlem Kabel de belediye başkanına satış yetkisi veren belediye meclisi kararını yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

‘250 LİRA TAKSİTLE EV ALACAKLARDI, TEK BİR ÇİVİ ÇAKILMADI’

Diğer yandan Denizli’de Haziran 2015 genel seçimlerinde bir milletvekili kaybeden AKP, aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimler öncesinde ‘Denizli Tarihin En büyük Projesi’ başlığıyla bir konut projesi duyurmuştu. 250 lira taksitle satılacak 25 bin konut yapılacağını açıklayan dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Haziran ayında hak sahiplerinin belirleneceğini müjdelemişti. Denizli Büyükşehir Belediyesi konut sahibi olmak isteyenlerin ön başvurularını toplamış iki hafta içinde 30 binin üzerinde başvuruya ulaşmıştı.

Haziran seçimlerinde kaybettiği milletvekilini yeniden kazanan AKP daha sonra grup başkanvekilliği de yapacak Cahit Özkan’ı meclise göndermişti. İlerleyen süreçte Zeybekci’nin söz verdiği konutlar bir daha gündeme gelmezken, AKP çevreleri TOKİ’nin kentte yaptığı konutları işaret etmişti. Denizli’de 250 lira taksitle konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi konut sahibi olma hayalini ertelemek zorunda kalmıştı.

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