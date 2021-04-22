Darbe soruşturması açılan amiralin son halini kızı paylaştı!

Emekli Amiral Işık Biren, “Montrö Bildirisi”ne imza atan 104 emekli amiralden biriydi. 88 yaşındaki Işık Biren, sosyal medyadaki linç kampanyasında “darbeci” olarak nitelenmişti. Bildiri sonrası ifadeye çağrılmış ve hakkında soruşturma açılmıştı.

Kızı Hülya Biren, önceki gün ameliyat olan babasının hastane odasındaki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak sitemkar bir mesaj yayınladı ve şu ifadeleri kullandı: “Babacığımın ameliyattan sonraki ilk yemeği! Bu fotoğrafı niye mi paylaşıyorum? Görmenizi istiyorum. Hayatını vatanına adamış, kendisinin ve ailesinin boğazından 1 kuruş haram lokma geçirmemiş ve 4 Nisan’dan beri acımasızca, tanımadan etmeden, haksızca suçlanan Emekli Amiral Işık Biren’in gerçek durumunu görün istedim. Gerisi yorumsuz.”