Darbeci Mehmet Dişli’yi 2006’da kimler korudu?

O kadar çok soruya yanıt var ki Dayının Casusları’nda… SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin’le söyleşimizin ikinci bölümünde geçmişe uzanıyoruz… Çünkü… Fetullahçı Terör Örgütü’nü anlatırken, 12 Haziran 2007’de başlayan Ergenekon süreci irdelenmeden olmaz! Erkin, “15 Temmuz’a giden yolun temeli Ergenekon’da atılmışsa bu kumpasın medya ayağı nerede?” sorusuna da yanıt aramış ve… Başlayalım…

– Kitabın “Hilmi Özkök, MİT Müsteşarları Şenkal Atasagun, Emre Taner artık konuşmalı” diye bitiyor. Onların ifadeleri neleri değiştirecek?

Konuşmalılar… Çünkü Ergenekon kumpasını kim kurdu? Onu aramalıyız. Siyasi ayak, medya ayağı ve uluslararası ayak… Üçünü birleştiren bir dava açılmak zorunda. Biz bu kumpası kimin kurduğuna dair savcılıklardan bunu bekliyoruz. Bıraksınlar SÖZCÜ, Cumhuriyet davalarını. Gerçeğe baksınlar. MİT Müsteşarları Şenkal Atasagun, Emre Taner konuşsun ve anlatsınlar çekinmesinler… Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ‘kasaptaki ete soğan doğrasın’ artık! Özkök, Atasagun ve Taner’e soruyorum: Kim verdi onlara o belgeleri, neden kullandılar, neden işlem yaptılar? Düğümü MİT çözecek!

– Amacın ülkeyi 15 Temmuz’a götüren süreci gözler önüne sermek mi?

Hep söylüyorum… Ergenekon’un medya ayağı, uluslararası ayağı, siyasi ayağı mutlaka ortaya çıkarılmalı. Kim kurdu bu kumpasları? Fetullah tek başına değil. Ben bunu söylüyorum kitapta, bu soruya yanıt arıyorum. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde “15 Temmuz’a giden süreç” diye 42 sayfalık bir kitapçık var. Cumhurbaşkanlığı diyor ki, “15 Temmuz’a giden yolun temeli Ergenekon’da atılmıştır.” Peki, bu kumpasın medya ayağı nerede?

Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök hala neden konuşmuyor? 2005’te, Kara Harp Okulu Komutanı Reha Taşkesen’e kurulan kumpasta Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök’ün rolü ne? Okuyacak herkes!

– FETÖ’nün ihbar mektuplarını Hilmi Özkök neden ciddiye aldı?

Çünkü gerçek Kemalist kesimden rahatsızdı! Çok iddialıyım. Örgütün önünü açan en önemli isim Hilmi Özkök’tür! Artık bunları konuşmak lazım. Hepsi belgeli. Genelkurmay eski Başkanı Özkök, Fetullahçılardan gelen ihbar mektuplarını işleme koyuyor ama Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Reha Taşkesen’in raporunu ciddiye almıyor. Reha Paşa raporunda diyor ki, “Bunları cemaat yapıyor”! Ne zaman? 2005-2006’da… Ama Org. Hilmi Özkök Fetullahçıların ihbar mektuplarına sahip çıkıyor.

– 2005’te Kara Harp Okulu Komutanı olan Reha Taşkesen darbeci Mehmet Dişli’nin FETÖ’cü olduğunu tespit ediyor. Ama uyarısı ciddiye alınmıyor? Genelkurmay Başkanı’nın Mehmet Dişli’yi tespit etmesi zor muydu?

Etmiştir bence! Ama sahip de çıkmıştır. Çünkü operasyonlar geliyordu. 2005’te Fetullah Gülen ‘Ulusalcı dalgayı aşacağız’ diye açıklama yapmıştı. O süreçlerde başladı her şey. 2004’te MGK’da Fetullah Gülen’in örgüt olarak kabul edilmesi var ama kimse girmiyor bu topa. Reha Taşkesen, Kara Harp Okulu’ndaki Fetullahçıları tespit ediyordu. FETÖ’cü olduğunu bildiği Mehmet Dişli’yi rahatsız ediyor. Sonra Mehmet Dişli’yi bir anda Amerika’ya yolluyorlar. Bahane de kurs! O sırada Reha Taşkesen’i dinlemeye başlıyorlar. Kim dinliyor? Hilmi Özkök’e bunu sormak gerek. Reha Taşkesen, Kara Harp Okulu’nda Şu Çılgın Türkler kitabını okutan isim. Kemalist bir komutan. Fethullah’ın en büyük hedefi gerçek Kemalistler ve cumhuriyetçilerdi. NATO’cu olmayan Kemalistler… Hedef aldılar.

Belgeleriyle yazdım. Bu kitapta belgesiz bir bilgi… Yalan ve komplo yok.

SÖZCÜ’YE AÇILAN DAVAYI KRİPTO ÖRGÜT ÜYELERİ AÇTI

– Kripto vurgusu yapıyorsun…

SÖZCÜ Gazetesi’ne kurulan kumpastır. Fetullah döneminde yapılanın bire bir örneğidir. Okudukça hala dehşete kapılıyorum, böyle bir örgüt yok. Bu kadar yüzeysel olamaz bu örgüt. Israrla söylüyorum. SÖZCÜ davasını da bu örgüt açtı. Bu örgütün mutlaka parmak izi vardır. Çünkü bu örgütün ipliğini pazara çıkaran gazeteye kim FETÖ’ye yardım diye dava açar? Kriptolar uğraşır.

NERİM BİTLİSLİOĞLU’NU KİM EMEKLİ ETTİ?

– Genelkurmay Çatı Davası’nda bilirkişi Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu’nun “İhbar mektupları dönemi tekrar başlayabilir” tespiti ve terfi beklerken emekli edilmesi ne anlama geliyor?

Bakın Fetullah geriye dönebilir. Bunu unutmayın. Fethullah bir görünüm… Bütün tarikatlar içinde tekrar olabilir. Atatürkçü görünebilir. Mücadele edenler de var etmeyen de var. Bu yapı başka görünümle gelebilir, ben bu tehlikeye dikkat çekiyorum. Nerim Bitlislioğlu’nun son Yüksek Askeri Şura’da terfi beklerken emekli edilmesini kim istediyse, örgütle mücadele etmiyordur!

İLK DEFA OKUYACAKSINIZ

– ‘Dayının akrabaları geldi haber verin” cümlesi ilk nerede kuruldu? Dayı kim?

– Hangi gazeteci Ergenekon’un medya patronuydu? Aziz Yıldırım’la ilişkisi neydi?

– Hangi polis şefi, hangi gazeteciye, 2010’da, TSK’dan bilgi aldıklarını itiraf etti?

– Genelkurmay’ın Watergate’i ve tesisatçılar ilk komployu nasıl ve kime kurdu?

– Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Reha Taşkesen neden emekliliğini istedi?

– 2006’da, Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda darbeci Mehmet Dişli’nin görevi neydi?

– TSK’daki casuslar, ilk dinlemeyi kime yaptı? Komutana dinlendiğini kim haber verdi?

– Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Büyükanıt, tümgeneralinden ne istedi?

– Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, casusların ihbar mektuplarını neden ciddiye aldı?

– 2006’da Org. Hilmi Özkök’e yollanan raporda casuslarla ilgili kim ne bilgiler verdi?

– Hulusi Akar, darbeci Mehmet Dişli’nin Fetullahçı olduğunu neden tespit edemedi?

– TSK’da Martı, Tilki, Kurt ve Kartal Kuvvetleri adlı örgütler kim tarafından kuruldu?

– MİT’e yollanan CD ve mektuplarla ilgili parmak izi incelemesini hangi savcı yaptı?

– 15 Temmuz 2016’dan sonra casusun yolladığı mektuptaki parmak izi nasıl tespit edildi?

– İsimsiz ihbar mektuplarını yazan kişi hangi devlet kurumunda çalışıyordu? Şimdi nerede?

– İlk defa ortaya çıkan parmak izini ortaya çıkaran komutanın başına neler geldi?

– Genelkurmay Askeri Savcılığı’na ifade veren Nurettin Veren ifadesi nasıl kayboldu?

– Hangi komutan gözaltındayken, laptopuna dinleme cihazı konuldu?

– MİT Müsteşar YardımıcısI Afet Güneş’in İşçi Partisi’ne yerleştirdiği ‘kaynağı’ kim?

VE DAHA FAZLASI…