BUGÜN 15 TEMMUZ 2021… HAİN DARBE GİRİŞİMİNE DİRENİŞİN YILDÖNÜMÜ… ÜNİFORMALI VATAN HAİNLERİ 5 YIL ÖNCE MİLLETE TANKLARLA, TÜFEKLERLE SALDIRMIŞ, UÇAKLAR BEŞTEPE'YE, MECLİS'E BOMBA YAĞDIRMIŞTI… AMA BU ÜLKENİN KAHRAMAN EVLATLARI O ALÇAKLIĞA GEÇİT VERMEDİ… 15 TEMMUZ'DA YAZILAN KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜNÜ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL… AMA GELİN İSTERSENİZ O GECE NELER OLDU, KISACA BİR BAKALIM… HAİN DARBECİLER SAHNEYE İLK OLARAK İSTANBUL'DA BOĞAZİÇİ KÖRPÜSÜ'NDE ÇIKMIŞTI… ÖLÜM KUSTULAR AMA MİLLETİ DURDURAMADILAR… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV “Darbeye geçit yok!”