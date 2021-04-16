Darp ettiği kadın tarafından vurulan adam öldü

Olay, saat 20.00 sıralarında Ataköy Mahallesi’nde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. M.A. uzaktan akrabası N.A.’nın çobanlık çiftlik evine giderek kendisinden hayvan istedi. İddiaya göre alkollü olan M.A, bu isteğini reddeden 33 yaşındaki kadını darp etmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A., av tüfeğiyle M.A.’ya dört el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan M.A. hayatını kaybederken; zanlı N.A. ile olaya tanıklık eden çiftlik sahibi A.T. gözaltına alındı. N.A. ilk ifadesinde kocası ile M.A. arasında daha önceden kız alıp verme meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu söyledi. (İHA-DHA)

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