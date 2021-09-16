Darphane’de Ali Cengiz oyunu

İhaleden 3 ay önce kurulup Darphane’nin devasa bandrol işini alan DNS şirketi işi şehir hastanelerini işleten Çeçen Holding’e devredip ortadan kayboldu.

Erdoğan SÜZER

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği Darphane ve Damga Matbaası’ndaki “yerli ve milli oyun”a şimdi de “devir” skandalı eklendi. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın arkadaşı olarak bilinen Halil İbrahim Danışmaz, geçen yıl DNS şirketi adına aldığı bandrol işini aradan bir yıl bile geçmeden DİAS Bilişim şirketine sessiz sedasız devretti. İhaleden sadece 3 ay önce 2 milyon lira sermayeyle kurulan DNS’nin 260 milyon liralık yatırım yapacağını açıklamasına rağmen bir anda işi bırakması, “Yeni bir Ali Cengiz oyunu mu yaşanıyor? DNS paravan olarak mı kullanıldı?” sorularına yol açtı.

ŞEHİR HASTANESİ PATRONU

Bandrollerin basım işini DNS’den devralan DİAS Bilişim ve Teknoloji A.Ş., Ankara ve Mersin şehir hastanelerini de işleten CCN Hastane Hizmetleri ve İşletme A.Ş.’ye ait. 24 Ağustos 2021’de gerçekleştirilen devirle birlikte bandrol şirketinin tek patronu Halil İbrahim Danışmaz’ın görevine son verildi, onun yerine Çeçen Holding’in sahibi İbrahim Çeçen’in büyük oğlu Murat Çeçen yönetim kurulu başkanı oldu. DİAS Bilişim’in, DNS’nin sözleşme imzaladığı günden hemen bir ay sonra 30 Ekim 2020’de kurulması da dikkat çekti. Hastanelerden yüklü kira geliri elde eden bu şirket şimdi Türkiye’de içilen her sigara ve içkinin bandrollerini üretip devlete satacak.

3 AYLIK FİRMAYA VERDİLER

Türkiye’de içki ve sigaralardaki güvenlik bandrollerini 2008’den 2020 yılına kadar ihaleleri alan Sicpa isimli yabancı bir firma üretti. Ancak 2020’de ihale sürpriz şekilde iptal edilip, “Yerli ve milli bandrol üreteceğiz” denildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, doğrudan temin yöntemiyle dışarıdan hizmet ihalesi açtı. Geçen yıl eylülde yapılan ihale, 3 ay önce Mayıs 2020’de kurulan DNS firmasına verildi. Hemen ardından devletin satın alacağı bandrollere yüzde 100 ila yüzde 400 zam yapıldı. Daha önce 120 milyon liraya yapılan işin 500 milyon liraya verildiği iddia edildi.

260 MİLYONLUK YATIRIMA NE OLDU?

Çetin Osman Budak, 2 milyon lira sermayeyle kurulan DNS firmasının 12 ay içinde 260 milyon liralık yatırım yapacağı ve en az 200 kişiye istihdam sağlayacağı taahhüdünde bulunduğuna dikkat çekerken, “Ancak bu firma 12 aylık taahhüt süresi dolmadan işi başkasına devredip gitti. Peki söz verilen 260 milyon liralık yatırım gerçekleşti mi? 200 kişiye istihdam sağlandı mı?” diye sordu.

YANDAŞA RANT KAPISI OLDU

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, ciddi soru işaretlerine neden olan devri TBMM gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi veren Budak, yetim hakkının göz göre göre yandaşlara aktarıldığını söyledi. Adrese teslim yapılan bandrol ihalesini çok yüksek ücretle alan DNS firmasının, taahhütlerin süresi dolmadan bütçedeki kara delik olan şehir hastanelerini de işleten CCN firmasına ait DİAS Bilişim’e devredildiğini belirten Budak, “Yandaşlarına yağmalatmadıkları bir tek darphane kalmıştı, şimdi sıra ona da geldi. Darphane yandaşlara rant kapısı yapıldı. Çok detaylı bir mekanizma kurulmuş. Bir gecede çıkarılan ihale yöntemiyle 3 aylık firmaya iş veriliyor. Bandrol ihalesinden kötü kokular geliyor” dedi.