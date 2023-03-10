Darren Bent, Türkiye’den teklif aldığı takımları açıkladı

İngiliz eski futbolcu Darren Bent, geride bıraktığı kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. TalkSPORT’tan Andy Goldstein’a konuşan Bent, Türkiye’den kendisine teklif yapan takımları da açıkladı.

KARİYERİNİ İNGİLTERE’DE GEÇİRDİ

Darren Bent, futbolculuk kariyerinin tamamını İngiltere’de geçirdi. Ipswich Town’ın genç takımından yükselen Bent; sonrasında Charlton, Tottenham, Sunderland, Aston Villa, Fulham, Brighton, Derby ve Burton Albion formaları giydi. 277 Premier Lig maçında 106 gol atan Bent, Championship’te de 138 maçta 46 gole imza attı.

‘GENÇ YAŞTA YURT DIŞINDA OYNAMAK İSTERDİM’

Kariyerinde yurt dışında oynama şansları elde ettiğini ama bunu çok daha erken yaşta elde etmiş olmak isteyeceğini belirten Bent, “18-19 yaşlarındayken yurt dışında oynama fırsatı yakalamayı çok isterdim. Bunun Sporting’de Marcus Edwards ve Borussia Dortmund’a gidip bir süperstara dönüşen Jadon Sancho’daki olumlu etkilerini görüyoruz. Ayrıca Birmingham’dan Dortmund’a giden ve kendisini çok daha büyük bir süper yıldıza dönüştüren Jude Bellingham da var” dedi.

‘CARLO ANCELOTTI, PSG’YE İSTEMİŞTİ’

Kariyerindeki en önemli yurt dışına gidiş şanslarından birinin Carlo Ancelotti’nin kendisini PSG’ye transfer etmek istemesiyle yaşandığını aktaran Bent, “Aston Villa’ya gittikten sonra görüşmeler başladı. Ocak ayından itibaren gerçekten etkili bir sezon geçirdim. Goller attım ve Villa’yı ayakta tuttum. PSG’den Carlo Ancelotti ile konuştuk ama yine de Villa’ya yeni gelmiştim. Oradaki yaşamı seviyordum ve olduğum yerde mutluydum” ifadelerini kullandı.

Bent, Aston Villa’ya Ocak 2011’de katılmıştı. Takımla çıktığı 16 Premier Lig mçaında 9 gol atmıştı. O dönemde PSG, Qatari Sports Investments tarafından yeni satın alınmış ve kış aylarında Carlo Ancelotti’yi de göreve getirmişti. Ancelotti, Bent’i kaçırdığı için hayal kırıklığı yaşasa da o dönemde Thiago Motta, Alex, Maxwell gibi isimleri kadroya katmıştı.

TÜRKİYE’DEN İKİ TALİP

Darren Bent, Türkiye’den aldığı teklifleri de açıkladı. Eski İngiliz futbolcu, “Bana birkaç kez yurt dışı fırsatı geldi ama zamanlama uymadı. Sunderland’deki ilk sezonumdan sonra bir yurt dışı şansım vardı. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’den teklif geldi ama hayır, ayrılık için uygun zaman değildi” dedi.

2007’de Charlton’dan 24.75 milyon Euro karşılığında Tottenham’a transfer olan Darren Bent, 2009’un yaz aylarında 11.8 milyon Euro karşılığında Sunderland’e transfer olmuştu. Orada geçirdiği ilk sezonun ardından Türkiye’den teklifler alan İngiliz forvet, daha sonra yükselttiği performansıyla Ocak 2011’de 21.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa’ya gitmişti.